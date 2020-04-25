Karanlık atmosferi ve sürükleyici oynanışı ile mobil oyunculara korku dolu anlar yaşatacak olan Cemetery Gates nihayet yayınlandı.

KMD Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Cemetery Gates gün geçtikçe kitlesini artırmaya devam ediyor.

Bir kule savunma oyunu olarak karşımıza çıkan ve yakında geniş kitlelere ulaşması beklenen yapım sürükleyici oynanışı ile mobil platformdaki oyunculara kaliteli bir strateji deneyimi sunacak.

Mobil platformda strateji oyunu olarak karşımıza çıkan yapım da kötü ruhlar ile mücadele edecek, 13 farklı kule ile bu ruhları etkisiz hale getirecek, destansı savaşlara katılarak onları mezarlarına yeniden hapsetmeye çalışacağız.

Oyun her iki platformda ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.