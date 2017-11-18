Cifra Club Tuner uygulaması enstrümanlarınız için akort aleti satın alma veya yanınızda taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Akustik, elektro, bas ve klasik gitar, keman, çello gibi telli enstrümanları kolayca akort edebilmenizi sağlayan Cifra Club Tuner uygulaması, görünüşü ve işleviyle oldukça başarılı görünüyor. Gitar çalan biri olarak beğenimi kazanan uygulama sayesinde akort aletlerine para vermenize hiç gerek kalmıyor. Enstrümanınızı Android telefon veya tabletinizin mikrofonuna yakın tutarak kolayca akort edebileceğiniz uygulama, yeni başlayan kullanıcıların zorlanmaması için yönergeleri de sizlere sunuyor.

Android Wear desteği sayesinde akıllı saatlerinizden de enstrümanınızı akort edebileceğiniz Cifra Club Tuner uygulaması, yeni başlayanlar ya da profesyoneller için oldukça iyi bir yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.

Uygulama özellikleri