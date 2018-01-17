Clean Fast uygulaması Android cihazlarınızın depolama alanını gereksiz dosyalardan temizlemenizi kolaylaştırıyor.

Android cihazlarda önbellek dosyaları ve geçici dosyalar telefon hafızasında gereksiz yer kaplayarak, performansı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu dosyaları tek tek tespit etmek oldukça zor olduğundan, işini iyi yapan bir önbellek temizleme uygulaması ndan yardım almak gerekiyor. Clean Fast uygulaması da bu anlamda işinizi fazlasıyla göreceğini düşündüğüm bir uygulama. Önbellek dosyaları, gereksiz dosyalar, geçici dosyalar ve günlük dosyalarını analiz ederek tek dokunuşla temizleyen uygulama, pil ömrünü uzatmak için de arka plan uygulamalarını durdurma ve pil soğutma özelliği sunuyor.

Telefonunuzun sıcaklığını düşürmek için CPU soğutucu özelliği de sunan Clean Fast uygulaması, performans anlamında oldukça başarılı diyebilirim. Uygulamada yer alan özellikleri ana ekranınızdan takip etmek için widget seçenekleri de sunan Clean Fast uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri