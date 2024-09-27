PPSSPP Gold APK, harici PSP oyunlarınızı uygulama içerisine aktarıp oynayabileceğiniz bir Android PSP emülatörüdür.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz PPSSPP Gold APK, PSP oyunlarını oynamanıza olanak tanıyor. Eski güzel günleri hatırlamakla kalmıyor, içerisinde bulunan oyunları da PPSSPP Gold - PSP emulator sayesinde deneyimleyebiliyorsunuz.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; PPSSPP Gold APK, akıllı telefonlarınızda bir emülatör görevi görmektedir. Uygulamayı indirdiğinizde herhangi bir oyun ile indirilmeyecektir. Uygulama içerisinde oyunlar oynamak ve PSP deneyimi yaşamak istiyorsanız, internet üzerinden PSP ISO dosya halinde oyunları indirmek ve PPSSPP Gold APK içerisinde açmak olacaktır.

PPSSPP Gold APK İndir

PPSSPP Gold APK'nın arayüzü, basit ve anlaşılır olarak karşımıza çıkıyor. Kendi gerçek PSP oyunlarınızı içerisine aktarın ve bunları emülatör sayesinde hız kesmeden oynayın.

ISO veya CSO türüne çevirdiğiniz dosyaları, SD veya USB depolama biriminizde PSP/GAME klasörleri içerisine yerleştirmelisiniz. Dosya oluşturun ve söylediğimiz isimleri dosyalara verin!

Pek çok oyunu çalıştırır. Ekstra özelliklerle birlikte hem kontrol hem de yüksek çözünürlükte PSP oyunlarını oynayabiliriniz. Siz de PPSSPP Gold APK indirin ve Android cihazlarınızda mükemmel bir PSP emülaötürünü kullanmaya başlayın!