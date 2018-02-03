CleanTop uygulaması, Android cihazlarınızdaki gereksiz dosyaları temizleyerek performans artışına katkıda bulunuyor.
CleanTop uygulaması Android cihazlarınızda zamanla biriken gereksiz dosyaları temizleyerek performans artışı sağlıyor.
Akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz uygulamalar, önbellek dosyaları ve internet geçmişi gibi dosyalar zamanla birikerek telefonun hafızasını doldurduğu gibi performansın da düşmesine neden oluyor. Bu dosyaları düzenli aralıklarla temizlediğinizde cihazınızın sağlığını koruyabiliyor ve aynı zamanda pil ömrünü de uzatabiliyorsunuz. CleanTop uygulaması da bu işlemleri tek tıkla sizin yerinize halleden bir önbellek temizleme uygulaması. Önbellek dosyalarını temizleme ve arka plan işlemlerini durdurma gibi fonksiyonlar sunan uygulama, akıllı telefonlarınızın sağlığını korumanızda yardımcı oluyor.
Telefonunuzun RAM kullanımını ve depolama alanı durumunu detaylı bir şekilde sizlere sunan uygulamada Clean ve Boost butonlarına tıklamanız yeterli. Uygulama verilerini ya da sistem uygulamalarını ayrı arı temizleme imkanı sunan uygulamada, durdurulmasını istemediğiniz uygulamaların seçimini de yapabilirsiniz. Oldukça hafif ve güçlü bir önbellek temizleme uygulaması olan CleanTop’ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
YORUMLAR