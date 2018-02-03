CleanTop uygulaması Android cihazlarınızda zamanla biriken gereksiz dosyaları temizleyerek performans artışı sağlıyor.

Akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz uygulamalar, önbellek dosyaları ve internet geçmişi gibi dosyalar zamanla birikerek telefonun hafızasını doldurduğu gibi performansın da düşmesine neden oluyor. Bu dosyaları düzenli aralıklarla temizlediğinizde cihazınızın sağlığını koruyabiliyor ve aynı zamanda pil ömrünü de uzatabiliyorsunuz. CleanTop uygulaması da bu işlemleri tek tıkla sizin yerinize halleden bir önbellek temizleme uygulaması. Önbellek dosyalarını temizleme ve arka plan işlemlerini durdurma gibi fonksiyonlar sunan uygulama, akıllı telefonlarınızın sağlığını korumanızda yardımcı oluyor.