Coğrafya Kartları uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan sınavlara hazırlanabilir, derslerinize kolaylık sağlayabilirsiniz.

KPSS, TYT, AYT ve LGS gibi sınavlara hazırlanırken kullanabileceğiniz oldukça faydalı bir soru kaynağı olan Coğrafya Kartları, okuldaki derslerinizde de başarılı olmanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Toplamda 12 Coğrafya konusu bulunan uygulamada, konulara uygun şekilde hazırlanmış sorular 2 şıklı olarak sizlere soruluyor. Soruları sürekli tekrar ederek pekiştirebileceğiniz oldukça etkili bir uygulama olan Coğrafya Kartları uygulaması, aynı zamanda Coğrafya meraklıları için de eşsiz bir kaynak olacaktır diye düşünüyorum.