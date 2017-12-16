CoinATMRadar uygulaması, dünya genelindeki Bitcoin ATM'lerini harita üzerinden sizlere sunuyor.
CoinATMRadar uygulaması ile Android cihazlarınızdan Bitcoin'lerinizi bozdurabileceğiniz yerleri bulabilirsiniz.
Bitcoin, Ethereum ve Dash gibi dijital para birimlerini destekleyen CoinATMRadar uygulaması, nakit ihtiyaçlarınıza karşılık veren ATM’leri bulabilmenizi sağlıyor. Biriktirdiğiniz Bitcoin’lerinizi nakite çevirmek için kullanabileceğiniz noktaları harita üzerinden ya da liste şeklinde size gösteren uygulama, bilmediğiniz bir şehirde faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
BTM olarak da bilinen Bitcoin ATM’leri toplamda 56 ülkede 1400’ü aşkın sayıda mevcut durumda. Sürekli artan BTM’lerden yerel para birimleriyle para çekmek de oldukça kolay oluyor. Uygulamada yer alan Near Me butonuna tıklayarak, yakınınızdaki Bitcoin ATM’lerini görüntüleyebiliyor ve hatta yol tarifi de alabiliyorsunuz. Son olarak; Bitcoin ATM’lerine dair adres, ücretler, sınırlar ve resimler gibi detaylı bilgilere de ulaşabilmeniz mümkün.
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