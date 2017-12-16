CoinATMRadar uygulaması ile Android cihazlarınızdan Bitcoin'lerinizi bozdurabileceğiniz yerleri bulabilirsiniz.

Bitcoin, Ethereum ve Dash gibi dijital para birimlerini destekleyen CoinATMRadar uygulaması, nakit ihtiyaçlarınıza karşılık veren ATM’leri bulabilmenizi sağlıyor. Biriktirdiğiniz Bitcoin’lerinizi nakite çevirmek için kullanabileceğiniz noktaları harita üzerinden ya da liste şeklinde size gösteren uygulama, bilmediğiniz bir şehirde faydalı olacaktır diye düşünüyorum.