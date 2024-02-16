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Kuveyt Türk Mobil

Kuveyt Türk Mobil

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 12,158
  • DOSYA BOYUTU 101 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
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Kuveyt Turk Mobil, Kuveyt Türk'ün bireysel ve kurumsal müşterilerinin kullanabileceğini resmi bankacılık uygulamasıdır.

Barış YANIK
Barış YANIK -

Kuveyt Türk Mobil, tüm bankacılık işlemlerinizi kolayca ve heryerde yapabilmeniz için özel olarak geliştirilen mobil bankacılık uygulamasıdır. Müşterilerin kullanıcı dostu arayüz sayesinde işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceği bu uygulamada, hızlı ve güvenli bir şekilde tüm mobil bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Hesap listeleme, hesap detay görüntüleme, hesap hareketleri, dekont görüntüleme ve gönderme, havale, EFT, kredi kartı işlemleri, kart borcu ödeme ve GSM TL yükleme gibi ihtiyaçlarınızı oturduğunuz yerden rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabii ki yapabilecekleriniz bununla sınırlanmamaktadır. QR kod ile para yatırma, döviz işlemleri ve telefondan müşteri olma kolaylıkları sayesinde de güncel yeniliklerden faydalanabilirsiniz.

Kuveyt Türk Mobil İndir

Evet, eğer Kuveyt Türk müşterisiyseniz veya müşteri olmak istiyorsanız, Kuveyt Türk Mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Müşteri olmak için bankaya gitmenize gerek kalmıyor. Akıllı telefonunuzdan bilgilerinizi girerek, müşteri temsilcileriyle online olarak görüşme yapabilir ve hesabınızı rahatlıkla açabilirsiniz. 

Hesabınızı açtıktan sonra yeni bir kredi kartı veya banka kartı başvurularında bulunduğunuz gibi, kredi başvuruları da yapabilirsiniz. 

Kuveyt Türk Mobil Uygulaması Özellikleri

  • Para transferleri
  • Fatura ödeme
  • Döviz işlemleri
  • QR kod ile para yatırma
  • Kullanıcı dostu arayüz
  • Kart ve kredi başvuruları
  • Online müşteri olma şansı
  • Yatırım hesabı işlemleri