Kuveyt Turk Mobil, Kuveyt Türk'ün bireysel ve kurumsal müşterilerinin kullanabileceğini resmi bankacılık uygulamasıdır.

Barış YANIK - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kuveyt Türk Mobil, tüm bankacılık işlemlerinizi kolayca ve heryerde yapabilmeniz için özel olarak geliştirilen mobil bankacılık uygulamasıdır. Müşterilerin kullanıcı dostu arayüz sayesinde işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceği bu uygulamada, hızlı ve güvenli bir şekilde tüm mobil bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hesap listeleme, hesap detay görüntüleme, hesap hareketleri, dekont görüntüleme ve gönderme, havale, EFT, kredi kartı işlemleri, kart borcu ödeme ve GSM TL yükleme gibi ihtiyaçlarınızı oturduğunuz yerden rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabii ki yapabilecekleriniz bununla sınırlanmamaktadır. QR kod ile para yatırma, döviz işlemleri ve telefondan müşteri olma kolaylıkları sayesinde de güncel yeniliklerden faydalanabilirsiniz.

Kuveyt Türk Mobil İndir

Evet, eğer Kuveyt Türk müşterisiyseniz veya müşteri olmak istiyorsanız, Kuveyt Türk Mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Müşteri olmak için bankaya gitmenize gerek kalmıyor. Akıllı telefonunuzdan bilgilerinizi girerek, müşteri temsilcileriyle online olarak görüşme yapabilir ve hesabınızı rahatlıkla açabilirsiniz.

Hesabınızı açtıktan sonra yeni bir kredi kartı veya banka kartı başvurularında bulunduğunuz gibi, kredi başvuruları da yapabilirsiniz.

Kuveyt Türk Mobil Uygulaması Özellikleri