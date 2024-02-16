Kuveyt Türk Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12,158
- DOSYA BOYUTU 101 MB
- Üretici Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
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Kuveyt Turk Mobil, Kuveyt Türk'ün bireysel ve kurumsal müşterilerinin kullanabileceğini resmi bankacılık uygulamasıdır.
Kuveyt Türk Mobil, tüm bankacılık işlemlerinizi kolayca ve heryerde yapabilmeniz için özel olarak geliştirilen mobil bankacılık uygulamasıdır. Müşterilerin kullanıcı dostu arayüz sayesinde işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceği bu uygulamada, hızlı ve güvenli bir şekilde tüm mobil bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Hesap listeleme, hesap detay görüntüleme, hesap hareketleri, dekont görüntüleme ve gönderme, havale, EFT, kredi kartı işlemleri, kart borcu ödeme ve GSM TL yükleme gibi ihtiyaçlarınızı oturduğunuz yerden rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabii ki yapabilecekleriniz bununla sınırlanmamaktadır. QR kod ile para yatırma, döviz işlemleri ve telefondan müşteri olma kolaylıkları sayesinde de güncel yeniliklerden faydalanabilirsiniz.
Kuveyt Türk Mobil İndir
Evet, eğer Kuveyt Türk müşterisiyseniz veya müşteri olmak istiyorsanız, Kuveyt Türk Mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Müşteri olmak için bankaya gitmenize gerek kalmıyor. Akıllı telefonunuzdan bilgilerinizi girerek, müşteri temsilcileriyle online olarak görüşme yapabilir ve hesabınızı rahatlıkla açabilirsiniz.
Hesabınızı açtıktan sonra yeni bir kredi kartı veya banka kartı başvurularında bulunduğunuz gibi, kredi başvuruları da yapabilirsiniz.
Kuveyt Türk Mobil Uygulaması Özellikleri
- Para transferleri
- Fatura ödeme
- Döviz işlemleri
- QR kod ile para yatırma
- Kullanıcı dostu arayüz
- Kart ve kredi başvuruları
- Online müşteri olma şansı
- Yatırım hesabı işlemleri
Kuveyt Türk Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,254
- DOSYA BOYUTU 472 MB
- Üretici Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
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Kuveyt Türk Mobil uygulamasında, mobil bankacılık işlemlerinizi dilediğiniz an dilediğiniz yerde gerçekleştirebilirsiniz.
iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz Kuveyt Türk Mobil uygulaması, müşterilerin oturdukları yerden tüm işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyor. EFT, Havale, fatura ödeme, para yatırma, QR kod işlemleri ve dahasına uygulama üzerinden rahatça ulaşabilirsiniz.
Eğer bir Kuveyt Türk müşterisiyseniz bu olanakların tümünden yararlanabilirsiniz. Eğer henüz bir hesabınız yoksa, akıllı telefonunuz üzerinden kolayca müşteri olabilir ve kart başvurusu yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kayıt olurken kimlik ve kişisel bilgilerinizi girmek olacaktır. İşlemleri tamamladıktan sonra müşteri temsilcisine bağlanacak ve kaydınızı tamamlayacaksınız.
Kuveyt Türk Mobil İndir
Diğer mobil bankacılık uygulamalarındaki özelliklerin tümünü kullanıcılara sunan Kuveyt Türk uygulaması, müşterilerin yatırım hesabı açmasına da ön ayak olmaktadır. Eğer yatırım yapmak veya döviz işlemleri açmak istiyorsanız, Kuveyt Türk Mobil uygulamasını indirin ve iOS cihazlarınızda tüm mobil bankacılık işlemlerinizi yapın.
Kuveyt Türk Mobil Uygulaması Özellikleri
- Para transferleri yapın.
- Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.
- Yatırım hesabı oluşturun ve hesabınızı yönetin.
- QR kod ile para yatırın, ödeme alın veya ödeme yapın.
- Kart başvuruları yapın.
- Kredi başvuruları yapın.
- Müşteri temsilcileriyle online olarak görüşerek hesabınızı oluşturun.
Kuveyt Türk Mobil Şube
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 851
- DOSYA BOYUTU 7 MB
- Üretici Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
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Kuveyt Türk Mobil Şube uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi işlem ücreti ödemeden gerçekleştirebilirsiniz.
Kuveyt Türk Mobil Şube, bankacılık işlemlerinizi hiçbir işlem ücreti ödemeden dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman gerçekleştirme kolaylığı sunan bir bankacılık uygulamasıdır. Şubeye gitmeden veya bilgisayara ihtiyaç duymadan tüm bankacılık işlemlerinizi akıllı telefon ve tabletinizden hem hızlı hem de güvenli şekilde yapabilirsiniz.
Kuveyt Türk Mobil Şube uygulamasında finansal işlemlerinizi yaparken ihtiyaç duyacağınız tüm araçlar bulunmaktadır. Hesaplarınızdaki hareketleri takip edebilir, vadeli ve vadesiz hesaplarınızı inceleyebilir, kredi kartı borcunuzu ve diğer faturalarınızı ödeyebilir, telefonunuza TL yükleyebilirsiniz. Tabii ki banka uygulamalarının olmazsa olmazı EFT, Havale işlemlerinizi de gerçekleştirmeniz mümkün.
Sade ve kullanışlı arayüzü ile gelen Mobil Şube uygulaması, her Kuveyt Türk müşterisinin cebinde olması gereken bir uygulama.