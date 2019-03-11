.Connect., Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Renkli görselleri ve harika atmosferiyle dikkat çeken .Connect., aynı renkli noktaları bir araya getirerek puanlar kazandığınız bir oyundur. Zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda iki farklı oyun modu yer alıyor. Rahatlatıcı oynanışı ve kolay mekanikleriyle beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm .Connect., mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Rahatlatıcı müzikleri ve sürükleyici atmosferiyle de dikkat çeken oyunda 170'den fazla zorlu bölüm yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken .Connect., arkadaşlarınıza da meydan okumanıza olanak sağlıyor. Zaman geçirmek için birebir olan .Connect oyununu kaçırmayın.

.Connect. oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.