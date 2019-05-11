Avrupa devletlerinden dilediğinizi yönetebileceğiniz ve çeşitli komplolara karşı mücadele ederek ülkenizi büyütmek içim çaba sarf edeceğiniz Conspiracy, mobil platformda strateji oyunları arasında bulunan eşsiz bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, istediğiniz herhangi bir Avrupa ülkesini seçerek oyuna başlamak ve diğer ülkelerle dostluklar kurarak düşmanlarınızı yenmektir. Oyun tamamen diplomatik komplo teorileri üzerine kurulmuştur. Sizi tehdit eden ülkelerle önce ittifak kurarak olara dostmuş gibi davranmalı ve zayıf anlarını yakaladığınız anda onlara ihanet etmelisiniz. Ordunuzu hızla büyüterek dünyanın sayılı büyük ülkeleri arasına girmeli ve düşmanlarınıza gözdağı vermelisiniz.

Oyunda onlarca Avrupa ülkesi ve 5 farklı harita bulunmaktadır. Dilediğiniz ülkeyi seçerek o ülkeyi diplomatik kurallar çerçevesinde yönetmeli ve Avrupa’nın en büyü olmalısınız. Stratejik hamleler yaparak düşman devletleri yok edebileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Conspiracy, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyundur.