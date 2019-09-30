Kendi mutfağınızda çalışarak birbirinden lezzetli yemekler pişirebileceğiniz ve yeni tatlar keşfederek müşteri kitlenizi artırabileceğiniz Cooking Joy, Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, hayalinizdeki restoranı açarak aşçılık yapmak ve müşterilerinizi memnun ederek seviye atlamaktır. Kekler, hamburgerler, pizzalar ve daha onlarcasını pişirerek zamanında servis etmeli ve para kazanarak restoranınızı büyütmelisiniz. İlerleyen bölümlerde restoranınıza yeni mutfak eşyaları ekleyebilir ve daha fazla yemek yapmak için gerekli malzemeleri temin edebilirsiniz. Ayrıca çeşitli yarışmalara katılabilir ve en iyi yemeği yaparak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Restoranınızın mutfağında aşçılık yaparak pizzalar, et yemekleri, tatlılar, kokteyller ve daha yüzlerce lezzetli ürün çıkartabilirsiniz. Ayrıca ilerleyen bölümlerde yeni yemeklerin kilidini açabilir ve farklı tarifler öğrenebilirsiniz.

Android işletim sistemlerine sahip cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Cooking Joy, 5 milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edile benzersiz bir aşçılık oyunu olarak öne çıkıyor.