CrossFit btwb (beyond the whiteboard), Crossfit sporuyla ilgilenenler için egzersiz takip uygulaması. Yüksek yoğunluklu antrenman, olimpik halter, pliometrik antrenman, powerlifting, kettlebell, lifting, strongman, jimnastik vb. spor aktivitelerini içeren Crossfit ile ilgileniyorsanız, gelişiminizi izlemek, sizin gibi fit insanlarla aktivitelerinizi karşılaştırmak, fitness seviyenizi iyileştirmek, yeni antrenmanlar keşfetmek adına bu uygulamayı indirebilirsiniz.

Kas şekillendirme dışında kasların işlevsel kullanılmasını sağlamak, güç ve kondisyonda eş zamanlı artış kazanmak amacıyla yapılan egzersizlerden Crossfit ile ilgilenenlere özel egzersiz takip uygulaması Crossfit btwb, tüm Android telefonlarda kullanılabiliyor. İngilizce dil desteğiyle gelen fitness uygulamasıyla Crossfit antrenmanlarınızı kayıt altına alıp dilerseniz sonuçları diğer fit insanlarla paylaşabiliyor, binlerce ürün bulunduran yemek listesinden seçim yaparak ya da paketin barkodunu okutarak yediklerinizi kayıt altına alabiliyor, 8 milyondan fazla Günün Antrenmanı (WOD) ile yeni antrenmanlar keşfedebiliyor, fitness seviyenizi takip edebiliyorsunuz.