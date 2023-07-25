S Sport Plus, hayranı olduğunuz spor müsabakalarını ve keyifle izleyeceğiniz programları Full HD bir şekilde size sunuyor.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

S Sport Plus, spor müsabakaları ve programları izleyebileceğiniz bir platformdur. LaLiga, Serie A, EuroLeague, Formula 1, NBA, Formula 2, NFL, UFC, Boks geceleri ve daha birçok spor müsabakası izleyebileceğiniz S Sport Plus, dünyanın en iyi liglerini ve şampiyonlarını izlemenize olanak sağlıyor.

Futbol, basketbol, dövüş müsabakaları, motor sporları ve tenis maçları gibi birçok içeriği, HD kalitede ve kesintisiz izleme imkanı sunuyor. Spor müsabakalarının yanı sıra S Sport Plus, size haberden belgesele, müziklerden TV kanallarına çok sayıda farklı içerikleride içerisinde barındırıyor. Aynı zamanda, Canlı Tv kanalları bulunduran S Sport Pus, şifreli ve şifresiz kanallar olmak üzere sevdiğiniz Tv kanallarına erişiminizde kolaylık sağlıyor.

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S Sport Plus'ın çoklu ekran özelliği sayesinde, televizyon başında kalmanıza gerek kalmıyor. Çoklu ekran özelliği ile akıllı telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya bir tabletten bile canlı maçları ve istediğiniz televizyon kanallarını izleyebilirsiniz. Ayrıca, Serie A'dan LaLiga'ya, motor sporlarından NBA'e, baketbol müsabakalarından UFC'ye kadar, her ay 700 saatten fazla içeriği tekrardan seyredebilirsiniz. Kurulum derdi çekmeden kolayca üye olabileceğiniz S Sport Plus'ta, üyeliğinizi kolayca iptal ederek, can sıkıcı üyelik sorunlarıyla karşı karşıya kalmıyorsunuz.

Uygulamada bulunan çoklu dil desteği sayesinde, içerikleri sadece Türkçe izlemenize gerek kalmıyor. S Sport Plus'ta bulunan, tüm müsabakaları İngilizce anlatımla da izleyebilirsiniz. Evet, bu kadar içerik barındıran bir uygulamanın internetinizi bitireceğini düşünüyorsanız, büyük ölçüde yanılıyorsunuz diyebiliriz. Veri kullanımınızı düşürmek ve daha tasarruflu bir yayın izlemek için, yayın kalitesini ayarlayabilirsiniz. Bu sayede, veri kullanımınızı kolayca düşürebilir ve sabitleyebilirsiniz.

S Sport Plus, izlemek istediğiniz içeriklere bir hatırlatma eklemenize de imkan tanıyor. Herhangi bir müsabakayı veya programı bekliyorsanız, bir hatırlatma oluşturup yayın saati yaklaşan içeriğinizden kolayca haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda, sevdiğiniz programları favorilerinize ekleyerek, kişisel izleme listenizi oluşturabileceğiniz S Sport Plus'ı indirin ve elinizin altındaki spor müsabakalarını izleme şansını kaçırmayın.

S Sport Plus Özellikleri