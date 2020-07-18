Culture Trip uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz kültür ve seyahat uygulamasıdır.

Seyahat tutkusu kısıtlanamaz ve asla karşı konulamaz bir şey. Ayrıca gezerken farklı bilgiler öğrenmek de mükemmel bir fırsat. Meraklı gezginler için tasarlanmış bu uygulama en rahat zamanlarınızda tüm bilgileri sizlerin ayağına getiriyor. Sınırların ötesine geçmek ve bu kocaman dünya ile bağlantı kurmak insanlara ilham veriyor.

Culture Trip sayesinde ödüllü seyahat hikayelerine, fotoğraflara ve videolara tek tıkla ulaşabilir ayrıca yolculuğunuzun daha canlı geçmesi için rehberiniz size en havalı mahallelerde konaklayabileceğiniz yerleri de gösterebilir. Seyahat planlamasını Culture Trip' e bırakın ve rahatınıza bakın.

Nerede olursanız olun "Yakınlarımda Bul" özeliği ile aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ziyaret etmek istediğiniz yerleri kaydedin belki daha sonraki gezinizde kullanabilirsiniz. En güzel otellerde rezarvasyonunuzu yaptırın ve koltuğunuza yaslanın. Daha önce tatmadığınız lezzetler ve deneyimler ile benzersiz bir yolculuğun tadını çıkarın. Siz de yolculuğunuzu daha keyifli hale getirmek istiyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.