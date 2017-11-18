DaTuner uygulaması Android cihazlarınız üzerinden enstrümanlarınızı akort edebilmenizi sağlıyor.

Enstrüman çalmaya başlayan kişilerin en büyük sorunlarından biri de sürekli kaçan akort ayarıdır. Özellikle yeni alınan enstrümanlarda karşılaşılan bu durumda, sürekli akort etme ihtiyacı doğuyor. Uzun zamandır bu işle uğraşan kişilerde kulak aşinalığı olduğundan ve notaları tanıdığından ek bir alete ihtiyaç duymazlar. Fakat akort aletleri yine de hem profesyonellerin hem de acemilerin vazgeçilmezidir diyebiliriz.

DaTuner uygulaması, oldukça sade bir arayüze sahip olan ve enstrümanlarınızı kısa sürede akort etmenizi sağlayan başarılı bir araç. Tellere dokunduğunuzda otomatik olarak hangi tel olduğunu algılayan uygulamada, ekranda yer alan 0 noktasını tutturmanız gerekiyor. Doğru akort ettiğinizde ise yazılar yeşile dönerek işlemin tamamlandığını size bildirmiş oluyor. Eğer siz de akort aletine ihtiyaç duyuyorsanız, DaTuner uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri