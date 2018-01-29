DDB2 Music Player uygulaması Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz güçlü bir müzik çalar uygulaması .

Yerel müzik koleksiyonunuzu ve podcast’leri dinleyebileceğiniz basit ve güçlü bir müzik çalar uygulaması olan DDB2 Music Player uygulamasında MP3, FLAC, WAV, WMA vb. tüm müzik formatlarını dinleyebiliyorsunuz. Tekrarla, karışık çalma, çalma listeleri oluşturma ve meta veri görüntüleme gibi özelliklere sahip olan uygulamada küçük ekranlı cihazlar için da kompakt mod özelliği bulunuyor.

10 bant ekolayzıra sahip olan DDB2 Music Player uygulamasında, ses seviyesini değiştirebileceğiniz bir çubuğa da ulaşabilirsiniz. Kablolu ve kablosuz kulaklıklarla uyumlu çalışan, kulaklık üzerindeki tuşları kullanabilmenizi sağlayan DDB2 Music Player uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri