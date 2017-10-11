Decathlon Coach uygulamasıyla günlük aktivite önerileri alabilir ve formunuzu koruyabilirsiniz.
Decathlon Coach uygulaması Android cihazlarınız üzerinden sağlıklı yaşam için birçok faydalı özellik sunuyor.
Egzersiz ve fiziksel aktivite uygulaması olan Decathlon Coach, spor yaparken oldukça işinize yarayacak türden diyebilirim. Yürüyüş yaparken katettiğiniz mesafeyi, hızınızı, yaktığınız kalori miktarını ve yükseklik farkı gibi bilgileri size bildiren çok amaçlı bir uygulama olan Decathlon Coach, ses özelliklerini kullanarak kulaklıkla dinlemek istediğiniz sesleri de ayarlamanızı sağlıyor.
Çeşitli aktiviteleri sunan programlar da sunan uygulamada, temel ve orta seviyede egzersiz önerilerini sizlere sunuyor. Haftalık, aylık ve yıllık aktivitelerinizin istatistiklerini de görebileceğiniz uygulamada yürüyüş yaptığınız konumları harita üzerinden de inceleyebilirsiniz. Spor ve egzersizlerinizde size koçluk yapacağını düşündüğüm Decathlon Coach uygulaması ücretsiz olarak indirilebilir durumda.
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