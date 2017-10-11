Decathlon Coach uygulaması Android cihazlarınız üzerinden sağlıklı yaşam için birçok faydalı özellik sunuyor.

Egzersiz ve fiziksel aktivite uygulaması olan Decathlon Coach, spor yaparken oldukça işinize yarayacak türden diyebilirim. Yürüyüş yaparken katettiğiniz mesafeyi, hızınızı, yaktığınız kalori miktarını ve yükseklik farkı gibi bilgileri size bildiren çok amaçlı bir uygulama olan Decathlon Coach, ses özelliklerini kullanarak kulaklıkla dinlemek istediğiniz sesleri de ayarlamanızı sağlıyor.