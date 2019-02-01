Deleted Whats Message, WhatsApp’ta silinen mesajları görmek, okumak için faydalanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri. WhatsApp herkesten silinen mesajları (sohbet, fotoğraf, video, müzik) okumanızı sağlayan Android uygulaması, tamamıyla ücretsiz.

Bu uygulamanın WhatsApp’ta silinen mesajları geri getirme, kurtarma görevi olmadığını belirtmem gerek. WhatsApp’ta kişilerinizden gelen silinmiş mesajları gösteren bir uygulama. WhatsApp’a girdiğinizde "Bu mesaj silindi" ibaresiyle karşılaştığınızda Deleted Whats Message’ı açıyorsunuz ve mesajın içeriğini kolayca görüntülüyorsunuz. Silinen mesajlarla medyalar ayrı sekmelerde listeleniyor. Unutmadan, uygulama bunu WhatsApp bildirimlerinizi takip ederek yapabiliyor.