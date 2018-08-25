Dicikoç uygulaması, Android cihazlarınızdan tam donanımlı bir eğitim platformu olarak hizmet veriyor.

9-10-11 ve 12. Sınıflar için oldukça faydalı eğitim içerikleri sunan dicikoç uygulaması, YouTube’da ders videoları izleyenlerin tanıyacağı Hocalara Geldik tarafından geliştirilmiş. Türkçe, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya gibi dersler için haftalara ayrılmış olarak programlar sunan uygulamada, ilk haftadan son haftaya kadar hangi konuların olduğunu takip edebiliyor, toplam video sayısını ve bu videoların toplam süresini görebiliyorsunuz.

Videoları izledikten sonra dokümanlara çalışıp testleri çözebileceğiniz içerikler de sunan uygulamada, konuyu anladıysanız işaretleyebiliyor ve toplam kaç soru çözdüğünüzü girerek ilerlemenizi takip edebiliyorsunuz. Tüm öğrencilerin anlayabileceği dilden ders anlatım videolarını inceleyebileceğiniz ve dokümanlardan faydalanabileceğiniz dicikoç uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.