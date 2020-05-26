Mobil platformda gerçekçi bir diktatör deneyimi sunacak olan Dictators : No Peace oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Günümüzde Android ve iOS platformlarında simülasyon oyunu olarak ilgiyle oynanamaya devam edilen yapım da oyuncuları tatmin edecek derece de epey içerik yer alacak.

Farklı milletlerin ve askeri sınıfların yer aldığı yapım içerisinde oyuncular basit ve eğlenceli bir oynanışa ek olarak detaylı grafik açıları ile oyuna daha hızlı adapte olabilecekler. Oyuncular yapım içerisinde en sevdikleri ülkenin diktatörü olarak o ülkeyi yönetecek, vatandaşların daha rahat yaşamasını sağlamaya çalışacaklar.

Önemli kararlara da imza atacağımız oyun da üretim faaliyetlerimizi artırarak ülkenin ekonomisini de iyileştirmeye çalışacağız.

Tüm zamanların en iyi diktatörü olarak görev alacağımız yapım da gerçek bir başkan olmak için ter dökeceğiz.