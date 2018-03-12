Doğa Sesleri uygulamasında bulunan onlarca farklı ses ile Android cihazlarınızdan meditasyon yapabilirsiniz.

Yorucu bir günün ardından dinlenmeye ihtiyacınız varsa veya uyumadan önce rahatlatıcı sesler dinlemek istiyorsanız, Doğa Sesleri uygulamasında bulunan sakinleştirici doğal sesleri dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Yüksek kaliteli sesler bulunan uygulamada okyanus, orman, şelale, deniz, rüzgarlı dağlar, pencerede yağmur sesi, sağanak yağmur, sakin gece ve kamp ateşi gibi çeşitli doğal ortam sesleri bulunuyor.

Uygulamayı indirdikten sonra internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz Doğa Sesleri, ortamları dilediğiniz gibi özelleştirmenize de olanak sağlıyor. Horlama sorunu için de yardımcı içerikler sunan uygulamada, telefonunuzun bataryasını bitirmemek için Zamanlayıcı özelliğini kullanabilirsiniz. Birden fazla sesi aynı anda dinleyebileceğiniz Doğa Sesleri uygulamasında, her ses için ayrı ayrı ses ayarı da yapabilirsiniz. Eğer siz de sakinleştirici sesleri dinleyerek dinlenmek istiyorsanız Doğa Sesleri uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.