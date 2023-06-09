Moises The Musician’s App, çeşitli özelliklerinden faydalanarak müzikal yaratıcılığınızı geliştirebileceğiniz bir uygulamadır.

Raşit Bütüner - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Moises APK ile artık en sevdiğiniz sanatçılarla beraber düetler yapabilirsiniz. Yapay zeka tarafından desteklenen bu uygulama sayesinde sevdiğiniz şarkıları istediğiniz tonda ve hızda söyleyerek eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. Ücretsiz bir uygulama olan Moises’e Google Play ve App Store üzerinden sahip olabilirsiniz.

Moises The Musician’s App İndir

Moises; grup üyesi sanatçıların haricinde DJ’ler, prodüktörler, karaoke meraklıları, acapella yapımcıları, sosyal medya içerik üreticileri, müzik öğretmenleri ve öğrenciler tarafından kullanılabilir. Amaca yönelik kullanım kolaylığı sağlayan uygulama, ele aldığı şarkıları kanallara ayırarak sizlere detaylı inceleme imkânı tanır. Bu sayede şarkının baslarını, davullarını ya da vokallerini tek tek inceleyerek üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz.

Moises The Musician’s App Özellikleri

Moises The Musician’s App ile dinlediğiniz şarkıları kanallara ayırarak müziğin felsefesini keşfedebilir ve onlara kendi yorumlarınızı katabilirsiniz. Sosyal medyada oldukça ilgi gören remix şarkı akımına siz de katılarak kendi müzik anlayışınızı dünyaya duyurabilirsiniz.

Moises The Musician’s App, kullanıcılarına standart ve premium olmak üzere iki ayrı paket sunuyor. Premium olan pakette mevcut tüm enstrümanların izolasyonu, hızlı işlem kuyruğu, sınırsız akıllı metronom ve 16’ya kadar sayım imkânı bulunuyor. Standart pakette ise vokal, davul ve bas izolasyonu, standart işlem kuyruğu, 1 dakika ile sınırlı akıllı metronom ve sınırlı ses hızı değiştirici gibi özellikler mevcut. Bunların arasından amacınıza yönelik bir seçimde bulunarak kendi şarkılarınızı yapmaya başlayabilirsiniz.