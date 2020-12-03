Dolby On: Record Audio & Music, en son Dolby ses teknolojisine sahip tek ücretsiz kayıt uygulaması. Ses ve müzik kaydedici Dolby On Android için ücretsiz!
Dolby On: Record Audio & Music, Android için ses kaydedici ve müzik kayıt programı. En yeni Dolby ses teknolojisine sahip tek ücretsiz kayıt uygulaması ile telefonunuzu tek bir dokunuşla güçlü kayıt aracına dönüştürebilirsiniz. İnanılmaz ses kalitesiyle şarkılar, sesler, enstrümanlar, podcast’ler, provalar, sesli notlar, fikirler, sözler, ritimler ve daha fazlasını kaydedin. Gürültü azaltma, sınırlama, uzamsal ses, EQ ve daha fazlasını içeren bir dizi otomatik stüdyo efektiyle zahmetsizce canlı müzik ve videolark kaydedin. Dolby On ile artık daha hızlı veya kaliteli kayıt arasında seçim yapmanıza gerek kalmayacak. Arka plan gürültüsü, pahalı mikrofonlar, ağır kayıt ekipmanları ve stüdyoda zaman geçirmeye veda edin. Farkı deneyimlemek için sadece kayıt tuşuna basın!
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Dolby On kayıt uygulaması ile canlı müzik, ses, video, podcast ve daha fazlasını zahmetsizce kaydedin ve kullanımı kolay bu ses kaydedicide bir dizi otomatik stüdyo efektine sahip olun. Kayda bastıktan sonra sesi Dolby teknolojisi ile geliştirmek ve iyileştirmek için ses düzenleyiciyi kullanın. Hazır olduğunuzda kaydınızı dışa aktarın ve Facebook, Instagram, SoundCloud gibi platformlar üzerinden veya e-posta, mesaj olarak paylaşın. Dolby teknolojisi ile şarkıları düzenlemek, geliştirmek ve iyileştirmek için diğer uygulamalarda yaptığınız kayıtları Dolby On’a aktarma şansına da sahipsiniz.
- Gürültü azaltma, de-essing, fade in/out ile ses kalitesini temizleyin ve iyileştirin.
- Dolby’nin benzersiz Dinamik EQ’su ve uzamsal ses ile ses ve video kaydınızı şekillendirin.
- İdeal ses yüksekliğini elde etmek için sıkıştırma ve pro sınırlama ile tokluğunu artırın ve kesin.
- Popüler müzik platformları ve SoundCloud, Instagram, Facebook ve diğerleri gibi sosyal medya platformları için şarkı kaydınızın sesini optimize edin.
- Sesli notunuzu, müzik notunuzu veya video kaydınızı ücretsiz müzik stüdyosu ses efektleri ve vokal düzenleyiciyle özelleştirin.
- Müzik kaydınıza uygulamak için özel olarak tasarlanmış 6 ses aracını kullanın.
- Kaydınızı veya müzik notunuzu ayarlamak için ince ayarlı tiz, bas ve orta kontrolü elde etmek için Dolby’nin Dinamik EQ'sunu kullanın.
- Kayıt başlangıcınızı ve durmanızı kırpmak için ücretsiz ses düzenleyiciyi kullanın.
- Sesli notunuzu, müzik kaydınızı veya video kaydını renklendirmek için en sevdiğiniz harici mikrofonu kullanın.
- Fikirlerinizi kaydedin ve demo kayıtları oluşturun. Basit bir kayıt stüdyosu uygulamasında sesli notlarınızı ve müzik notlarınızı kaydedin.
- Stüdyo mikrofon sesinde yakalanan ses ve video kayıtlarıyla konserde provaları veya canlı sesi belgeleyin.
- Sosyal medyada takipçileriniz için yüksek kaliteli paylaşılabilir ses ve video içeriği kaydedin.
- Grubu kaydedin ve herhangi bir enstrümanın sesini harika hale getirin: gitar, davul, piyano, ses ve daha fazlası. Bir daha asla Sesli Notları kullanmayacaksınız!
- Ses veya müzik kaydını takipçilerle doğrudan SoundCloud'da paylaşın veya Instagram, Facebook, Twitter ve Tik Tok gibi sosyal platformlara aktarın ve paylaşın.
- Metin mesajı veya e-posta yoluyla grubunuza ve ortak çalışanlarınıza fikir, demo, prova ve gösteri kayıtları kaydedin ve gönderin.
- Ek düzenleme için kayıtlarınızı, şarkılarınızı ve videolarınızı dışa aktarın; fikirlerinizi en sevdiğiniz ses düzenleyiciye (DAW) veya video düzenleyiciye aktarın.
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