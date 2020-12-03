Dolby On: Record Audio & Music, Android için ses kaydedici ve müzik kayıt programı. En yeni Dolby ses teknolojisine sahip tek ücretsiz kayıt uygulaması ile telefonunuzu tek bir dokunuşla güçlü kayıt aracına dönüştürebilirsiniz. İnanılmaz ses kalitesiyle şarkılar, sesler, enstrümanlar, podcast’ler, provalar, sesli notlar, fikirler, sözler, ritimler ve daha fazlasını kaydedin. Gürültü azaltma, sınırlama, uzamsal ses, EQ ve daha fazlasını içeren bir dizi otomatik stüdyo efektiyle zahmetsizce canlı müzik ve videolark kaydedin. Dolby On ile artık daha hızlı veya kaliteli kayıt arasında seçim yapmanıza gerek kalmayacak. Arka plan gürültüsü, pahalı mikrofonlar, ağır kayıt ekipmanları ve stüdyoda zaman geçirmeye veda edin. Farkı deneyimlemek için sadece kayıt tuşuna basın!

Dolby On İndir

Dolby On kayıt uygulaması ile canlı müzik, ses, video, podcast ve daha fazlasını zahmetsizce kaydedin ve kullanımı kolay bu ses kaydedicide bir dizi otomatik stüdyo efektine sahip olun. Kayda bastıktan sonra sesi Dolby teknolojisi ile geliştirmek ve iyileştirmek için ses düzenleyiciyi kullanın. Hazır olduğunuzda kaydınızı dışa aktarın ve Facebook, Instagram, SoundCloud gibi platformlar üzerinden veya e-posta, mesaj olarak paylaşın. Dolby teknolojisi ile şarkıları düzenlemek, geliştirmek ve iyileştirmek için diğer uygulamalarda yaptığınız kayıtları Dolby On’a aktarma şansına da sahipsiniz.