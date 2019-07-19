Mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Donut Trumpet Tycoon ile emlak kralı olmaya çalışacağız. Kaliteli görsellerin ve titizlikle hazırlanmış grafiklerin yer aldığı oyunda para kazanarak milyarder bir emlakçı olmaya çalışacağız. İhalelere katılarak binalar ve köprüler satın almaya çalışacağımız oyunda seviye yükselterek daha fazla gelir elde edebileceğiz.

Mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Donut Trumpet Tycoon simülasyon oyunu olarak Android ve İOS platformunda oynanmaya devam ederken olumlu geri bildirimler de alıyor. Oyun içerisinde satın aldığımız binaları daha fazla gelir elde edebilmek için satacak, yatırımlar yaparak ilerleyeceğiz. Eğitici bir oynanışın da yer aldığı oyunda gerçek dünya şehirlerini de görme fırsatı elde edeceğiz.