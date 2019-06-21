Dota Underlords, PC’nin yanı sıra mobil cihazlarda da indirilip oynanabilen online strateji oyunu. Valve’ın bilgisayar ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunduğu auto chess oyunu Dota Underlords’da kahramanlardan oluşan güçlü bir ekip kurup rakiplerinizi yok etmeye, Beyaz Kule’nin yönetimini almaya çalışıyorsunuz.

Valve’ın dünya genelinde en çok oynanan online oyunlardan Dota’nın yeni sürümü Dota Underlords, satranç tarzında oynandığından auto chess oyunu olarak geçiyor. Bilindik Dota karakterlerinin yanında yeni karakterler göze çarpıyor. Farklı sınıfa ayrılan kahramanlarınızı ekibinizi katıp, güçlendirerek diğer yer altı lordlarının karşısına çıkıyorsunuz. Oyunda amaç; bir zamanlar Eeb Ana’nın yönetimindeki karteller, çeteler, gizli tarikatların bulunduğu tam bir kötülük şehri olan Beyaz Kule’yi yöneten isim olmak.

Herkesin eşit başladığı, Underlord’larla mücadele vererek yükselebildiği yeni Dota oyununda kendi turnuvalarınızı oluşturup 8 oyuncuyu mücadelenizi izlemeleri için davet edebiliyorsunuz. Çevrimiçi bir oyun olarak öne çıksa da çevrimdışı oyun modu da var. İnternetinizin olmadığı veya interneti kullanmak istemediğiniz zamanlarda da oyundan kopmuyorsunuz. Offline modda 4 farklı zorluk seviyesine sahip akıllı yapay zeka düşmanlar rakipleriniz oluyor. Bu modda maçı durdurup istediğiniz zaman başlatıp kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu noktada oyunun çapraz platform desteğinin olduğunu da söylemek gerek. Profiliniz cihazlar arasında paylaşılıyor; bir cihazda başladığınız maçı diğer cihazda bitirebiliyorsunuz.