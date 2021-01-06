Downloader for TikTok, TikTok videolarını telefonunuza indirmek için kullanabileceğiniz uygulamalardan biri. Bu ücretsiz TikTok için video indiriciyi Android telefonunuza yükleyerek beğendiğiniz TikTok videolarını kolayca indirebilirsiniz. Müzikli eğlenceli videoları filigran olmadan (filigransız) tamamen ücretsiz indirmenize yardımcı olacak Downloader for TikTok, Google Play’de!

Downloader for TikTok İndir

Beğendiğiniz TikTok videolarını telefonunuza indirmek mi istiyorsunuz? Şimdi çok kolay! Downloader for TikTok uygulamasını indirmeniz yeterli. Sadece birkaç dokunuşla Downloader for TikTok, şakalar, komiklikler içeren TikTok videolarını filigransız indirmenizi sağlar. Eğlenceli videoları ve esprileri arkadaşlarınızla, takipçilerinizle paylaşın.

Sadece 4 adımda TikTok videoları telefona kaydetmeniz mümkün;

TikTok veya TikTok Lite uygulamasını açın.

Paylaş butonuna dokunun.

Bağlantıyı kopyala butonuna dokunun.

Downloader for TikTok uygulamasını açın ve indir’e dokunun.

İndirdiğiniz videolar telefonunuzun galerisine “Video from TikTok klasörüne” kaydedilir.