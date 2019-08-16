DPUMobil uygulaması, Dumlupınar Üniversitesinde okuyan öğrencilerin Android cihazlar üzerinden birçok hizmetten faydalanabilmelerini sağlıyor.

Dumlupınar Üniversitesi tarafından geliştirilen DPUMobil uygulaması, öğrencilerin ve personellerin faydalanabileceği birçok hizmeti mobil cihazlar üzerinden sunuyor. Güncel haberler, duyurular ve etkinliklerden anında haberdar olabileceğiniz uygulamada, kütüphane işlemlerinizi de kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Ders ve sınav programları, transkript görüntüleme, devamsızlık bilgisi, dönem ve müfredat dersleri gibi hizmetlere de ulaşabileceğiniz DPUMobil uygulamasında, personel bilgi sistemine giriş yaparak özlük bilgilerinize ve izin listenize de ulaşabilirsiniz. Radyo Dumlupınar kanalını da dinlemenize imkan tanıyan DPUMobil uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri