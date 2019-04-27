Farklı içecekler ve kokteyller keşfederek müşterilerinize sunabileceğiniz Drink Master, mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikler ve keyif verici ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, farklı kokteyl ve soğuk içecek tarifleri keşfederek barmenlik yapmak ve müşterilerinize yeni tatlar sunmaktır. Usta bir barmen olarak akrobatik hareketler yapabilir ve içecekleri farklı şekillerde bardaklara koyarak eşsiz sunumlarda bulunabilirsiniz. Oyunda kokteyl hazırlarken dikkat etmeniz gereken birkaç püf nokta bulunmaktadır. Farklı içecekleri karıştırırken oranlarını iyi ayarlamalı ve doğru tadı yakalamalısınız. Aksi halde müşterileriniz memnun olmaz ve bir daha sizi tercih etmezler.

Oyunda farklı renklerde onlarca içecek türü ve sunumlarda kullanabileceğiniz birbirinden güzel şekle sahip birçok bardak bulunmaktadır. Ayrıca içeceklerin içine koyabileceğiniz limon, buz, kamış gibi çeşitli ürünler yer almaktadır.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda hizmet veren Drink Master - color alcohols, ücretsiz olarak sunulmaktadır.