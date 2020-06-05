Dropbox Passwords, Android için parola yöneticisi, parola yönetim programı. Şifre unutma derdine son getiren parola yönetim yazılımlarından biri olan Dropbox Passwords, beta aşamasında ilk olarak Android telefon kullanıcılarına sunuldu. Telefonunuzda yüklü uygulamalarda ve web sitelerinde giriş bilgilerinizi unutuyorsanız, Dropbox Passwords’ü tavsiye ederim.

Dropbox Passwords, tüm parolalarınızı güvenli bir yerde saklayarak parola güvenliği sağlıyor, kullanıcı adları ve parolaları dolduruyor. Böylece web siteleri ve uygulamalara anında giriş yapabiliyorsunuz. Yeni hesap oluştururken benzersiz, güvenli şifreler oluşturmanıza yardımcı olan Dropbox Passwords ile bankacılık, video izleme ve e-ticaret siteleri ve uygulamalara güvenle giriş yaparsınız. Parolalar, sıfır bilgi şifrelemesi (zero-knowledge encryption) ile kimlik bilgilerinizi korur, böylece saldırılara karşı parolalarınız korunur ve sadece siz erişebilirsiniz.

Dropbox Passwords - Android Parola Yöneticisi