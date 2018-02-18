DU Cleaner uygulaması, Android cihazlarınızda gereksiz yer kaplayan ve hem performansı hem de pil ömrünü olumsuz etkileyen dosyaları temizlemenizi sağlıyor.

Akıllı telefonlarımızda bulunan uygulamalar ve indirilen dosyalar, zaman geçtikte büyüyerek telefonun depolama alanını gereksiz yere işgal ediyor. Depolama alanının dolmasıyla birlikte RAM kullanımını da artıran ve bunun sonucunda pilinizin de daha çabuk bitmesine neden olan bu sorunu çözmek için DU Cleaner uygulaması etkili bir çözüm yolu sunuyor. Akıllı analiz özelliğiyle silinmesi gereken dosyaları tespit ederek anında temizliğe başlayan DU Cleaner uygulamasında, oldukça kapsamlı bir temizlik işlemi uygulanıyor.

Telefonunuzun hafızasında da oldukça az yer kaplayan uygulamada RAM temizliği de yapabiliyor ve bu sayede oyunlarda ve uygulamalarda yüksek performans elde edebiliyorsunuz. Ana ekrana ekleyeceğiniz widget’lar ile uygulamaya giriş yapmadan, ana ekran üzerinden temizlik yapabilmenize olanak sağlayan DU Cleaner uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri