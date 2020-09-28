DualSpace, WhatsApp dahil tek telefonda iki hesap kullanmanızı sağlayan ücretsiz bir uygulama. Google Play’de Android telefon kullanıcıları için “Dual Space - Çoklu Hesap ve Uygulama Klonlama (Klonlayıcı) adıyla yayınlanan uygulama, 100 milyonun üzerinde indirmeye sahip; yani tek telefonda çift hesap kullanabileceğiniz bir uygulama arıyorsanız denemelisiniz.

WhatsApp ile tamamen uyumlu ilk uygulama olarak öne çıkan DualSpace, tek telefonda birden fazla hesap kullanan sosyal ağ kullanıcılarını hedefliyor. WhatsApp, Messenger, Twitter, LINE, Snapchat ve diğer sosyal ağ uygulamalarında kişisel hesaplarınızla iş hesaplarınızı aynı anda kullanmanızı sağlıyor. Telefonunuzda iki hesap aynı anda çalışıyor, tek bir tuşla hesaplar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Aynı anda birden fazla oturum açma hizmeti sunarken aynı zamanda kararlı çalışması, basit arayüzü, düşük işlemci ve güç tüketimi, ufak boyutu, hızlı klonlaması ile benzer araçlardan ayrılan DualSpace, sosyal medyayı aktif olarak kullanan her Android kullanıcısının telefonunda bulunması gereken uygulamalardan.

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