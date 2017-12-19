DupX uygulaması ile Android cihazlarınızda bulunan çift dosyaları kolayca bulabilir ve temizleyebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızın depolama alanını dolduran dosyaları temizlemek için birçok önbellek temizleme uygulamasından faydalanabilirsiniz. Bu tür uygulamalar, telefonunuzdaki önbellek dosyalarını, uygulama kalıntılarını ve daha birçok ögeyi kolayca temizlemenizde yardımcı oluyor. DupX uygulaması ise olaya farklı bir yönden bakıyor ve aynı dosyanın birden fazla kopyasını tespit ederek temizlemenizi sağlıyor.

Dosya türlerine göre arama yapabileceğiniz DupX uygulamasında fotoğraflar, müzikler ve belgeler gibi birçok dosya üzerinde yaptığı taramalar sonucunda aynı olduğuna kanaat getirdiği dosyaları teke düşürüyor. Bu sayede cihazınızın depolama alanında yer açabilmenizi sağlayan uygulamada SD kart desteği de mevcut.

Uygulama özellikleri: