Easy Planner uygulaması Android cihazlarınız üzerinden çeşitli planlarınızı not alabilmenizi sağlıyor.

Okul, iş veya bunların dışında herhangi bir durum için yapılacaklar listesi, günlük plan gibi notlar alabileceğiniz Easy Planner, özellikle öğrenciler için fonksiyonel özellikler sunuyor. Planlarınıza fotoğraflar da ekleyebileceğiniz uygulamada, yeni fotoğraf çekebilmeniz de mümkün hale getirilmiş.

Planlarınızı sadece konu ve açıklama olarak kolayca kaydedebilmenize olanak sağlayan uygulamada, tüm planlarınızı iyi bir şekilde organize edebilmek için renklendirebiliyorsunuz. Yapılacaklar listeniz için hatırlatıcı bildirimler de gönderen uygulamada, 18 farklı dil desteği de mevcut. Basit ve hızlı bir planlama uygulaması olan Easy Planner tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri