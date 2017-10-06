Eatto, yemek tarifleri, alışveriş listeleri, organizasyon planlama fonksiyonlarını bir arada sunan en iyi ücretsiz Android uygulaması. Yapılacaklar listesi hazırlama ve dilediğiniz kişilerle paylaşma, her türlü sosyal listenizi (parti, ofis, ev ihtiyaçları gibi) oluşturup paylaşma, ünlü şeflerin veya kullanıcıların yemek tariflerini deneme dahil pek çok işi yapabildiğiniz sosyal tabanlı bir uygulamadan bahsediyorum.

Doğum günü partileri, piknik, kamp, Ramazan listeleri, ev ihtiyaçları, ofis alınacaklar listesi dahil her türlü sosyal listenizi hazırlamanıza izin veriyor ki bu sayede “Şunu aldık mı?”, “Bunu unuttuk mu?”, “Onu kim alacaktı?” gibi sorular ortadan kalkıyor. Hem liste oluşturma hem paylaşma son derece pratik. Daha da güzeli; Eatto’dan önerilenler listesi de alabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla gerçekleştireceğiniz bir organizasyonda ne alacağınıza karar veremediğinizde Eatto’nun önerileri faydalı oluyor.

Eatto’nun yemek tarifleri bölümünü de incelemenizi isterim. Ünlü şef, gurme, blogger ve kullanıcıların birbirinden leziz tarifleri bu bölümde sizleri bekliyor. Yemeklerin görselleri, hazırlanma süreleri, pişirme süreleri, porsiyon sayısı, malzemeleri dahil tüm detaylar yer alıyor. Tariflerin videolu olarak gösterilmesi de süper olmuş.