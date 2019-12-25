EBA Akademik Destek uygulaması ile 11. ve 12. Sınıf öğrencileri Android cihazları üzerinden istedikleri zaman ve yerde ders çalışabilmelerini sağlıyor.

Hem derslerinde hem de üniversiteye hazırlıkta sizlere büyük bir katkı sağlayacağını düşündüğüm EBA Akademik Destek uygulaması, kişiselleştirilmiş çalışma planlaması ile farklı türlerde binlerce soru ve çözüm videolarını sizlere sunuyor. Öğrencilerin dışında öğretmenlerin de kullanabileceği EBA Akademik Destek uygulamasında, öğrencilerinize özel çalışmalar ve sorular gönderebiliyorsunuz.

Her öğrencinin eksiklikleri ayrı ayrı tespit edilerek, belirledikleri hedeflere uygun olarak özel çalışma programı oluşturulabilen EBA Akademik Destek uygulamasında, akıllı öneri sistemi sayesinde öğrencilerin eksik olduğu konular üzerinde yoğunlaşarak bu eksikliklerin giderilmesi amaçlanıyor.

Uygulama özellikleri