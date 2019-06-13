EDGE MASK, Android cihazlarda kullanılabilen ve bildirim arayüzünü radikal şekilde değiştirerek yepyeni görünüme kavuşmasına yardım eden bir uygulamadır. Basit ve kullanışlı bir kullanıma sahip olan uygulama ile telefonunuza gelen bildirimleri açılır pencere şeklinde ekranda görebiliyor ve hiç bir bildirimi kaçırmıyorsunuz. Hoş animasyon efektleriyle de eşsiz bir deneyim sunan EDGE MASK, mutlaka denemeniz gereken bir uygulama.

Farklı animasyon tiplerini seçerek farklı görünüm şekillerini de deneyebileceğiniz uygulamada başka özelleştirmeler de yapabiliyorsunuz. Samsung cihazlarla daha uyumlu çalışan uygulama ile yeni nesil tasarımlara daha fazla uyum sağlayabiliyorsunuz. Pek çok seçeneği kullanıcılara sunan EDGE MASK, telefon kullanma deneyiminizi de belirgin bir şekilde yükseltiyor.

EDGE MASK uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.