edjing Mix uygulaması ile Android cihazlarınızı kullanarak kendi remixlerinizi yapabilmeniz mümkün hale geliyor.

2013-2016 yılları arasında üst üste 4 kez Google tarafından en iyi uygulama olarak seçilen edjing Mix uygulaması, profesyonel müzikler yaratabileceğiniz gelişmiş araçlar sunuyor. Akıllı telefonlarınızı gerçek bir DJ setine dönüştürerek, yaratıcılığınızı ön plana çıkarmanızı sağlayan uygulamada yerel müzik arşivinizi kullanabilmeniz de mümkün. SoundCloud ve Deezer entegrasyonu sayesinde milyonlarca şarkıya erişebileceğiniz ve 20’den fazla DJ efekti ve özelliğiyle kendi remixlerinizi kısa sürede oluşturabileceğiniz uygulama gerçekten iyi bir şekilde hazırlanmış.

Tüm şarkılar için otomatik BPM algılama veya manuel BPM ayarlama özelliğine sahip olan uygulamada 3 bant ekolayzır bulunuyor. WAV formatında yüksek kalitede ses kaydı da alabileceğiniz edjing Mix uygulamasını ücretsiz olarak indirerek kısa sürede başarılı remixler yapabileceğinize inanıyorum.

Uygulama özellikleri