Emirates Havayolları’nın resmi uygulaması Emirates ile Android cihazlarınızdan uçak bileti satın alabilirsiniz.

Dubai merkezli havayolu şirketi olan Emirates, dünya çapında 150’yi aşkın noktaya uçuş imkanı sunuyor. Rezervasyon işlemlerinin yanında online check-in, koltuk seçimi, özel şoför hizmeti gibi işlemlerinizi de gerçekleştirebileceğiniz uygulamada uçuştan önce havalimanında sıra beklemeden online check-in yapabiliyor ve biniş kartınızı indirebiliyorsunuz. Biniş kartınızı SMS veya e-posta adresinize de gönderebileceğiniz uygulama, internet bağlantısı olmadan da bilgilerinizi görüntüleme imkanı sunuyor.

Check-in bilgileri, biniş kapısı, bagaj numarası ve benzer bilgileri anlık olarak cihazınıza gönderen Emirates uygulamasında, bu bildirimleri ayarlayabilmeniz de mümkün. Her uçuşunuzdan puan kazanabileceğiniz ve bunları biriktirerek avantajlı fiyatlardan faydalanabileceğiniz Skywards hesabınızı da yönetme imkanı da sunan Emirates uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri