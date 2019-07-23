Pixel Federation’ın oldukça beğenilen oyunu olan Emporea beğenileri toplamaya devam ediyor. Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oynanan yapım rekabetçi bir yapıya sahip.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya getiren Emporea rekabetçi yapısı ile günümüzde Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Birbirinden farklı ırk sınıflarının yer aldığı oyunda ittifaklar gerçekleştirebilecek, şehirler kurabilecek ve düşmanlara karşı ölümüne savaşabileceğiz. Arkadaşlarımızı da ortak edebileceğimiz oyun içerisinde klan kurarak devasa savaşlarda da boy gösterebileceğiz. Zengin içeriği sayesinde oyunculara sürükleyici bir strateji deneyimi sunan yapım iki farklı mboil platformda oynanması ile kitlesini de artırıyor.

Emporea, Google Play üzerinde 4.5 skor puanına sahip.