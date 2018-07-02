EnPratik uygulaması, Android cihazlarınız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde İngilizce öğrenme nizi sağlıyor.

İngilizce öğrenmek isteyenler ve İngilizce sınavlarına hazırlananlar için oldukça faydalı bir kaynak olan EnPratik uygulaması temel, orta ve ileri seviyelerde İngilizce eğitimi sunuyor. İngilizce kelime ezberleme üzerine geliştirilen EnPratik uygulaması, İngilizce- Türkçe ve Türkçe-İngilizce sözlük araçlarına da sahip. YDS, TOEFL IBT ve GRE sınavlarına hazırlanan adaylar için gruplar ve kelimeler sunan EnPratik uygulamasında, kendi kelimelerinizi ekleyebileceğiniz gibi mevcut kelimeleri de düzenleyebiliyorsunuz.

Kelimeleri ezberleme aşamasında çeşitli kelimeleri ezberlediklerim, zorlandıklarım ve favorilerim gibi etiketlerle kaydedebileceğiniz EnPratik uygulamasında, yedekleme özelliğini de kullanarak verilerinizi kaybetme riskini de ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer siz de İngilizce kelimeleri ezberlemek ve sınavlara hazırlanmak istiyorsanız EnPratik uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.