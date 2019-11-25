Enuygun uygulaması ile seyahatlerinizi en uygun fiyatlarla gerçekleştirebilirsiniz.
Enuygun uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan otobüs ve uçak biletlerini bulabilir ve satın alabilirsiniz.
Yurt içi ve yurt dışı seyahatleriniz için en uygun fiyatlı uçak ve otobüs biletlerini araştırabileceğiniz Enuygun uygulamasında, tüm firmaların tarifelerini ve ücretlerini tek bir sayfada görebilir ve kolaylıkla satın alabilirsiniz. Türk Hava Yolları, AnadoluJet, Pegasus, SunExpress, Atlasglobal, Onur Air gibi firmaların yanında Lufthansa, Emirates, British Airways, KLM, Qatar Airways gibi bilinen firmalara ait biletleri de satın alabileceğiniz Enuygun uygulamasında, kredi veya banka kartınızla alışveriş yapabilirisiniz.
Seçtiğini tarih aralığındaki en ucuz uçak biletini bulabileceğiniz, aktarmalı-aktarmasız seferleri görüntüleyebileceğiniz Enuygun uygulamasında ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye de ulaşabilirsiniz. Bagaj hakkı, fiyat aralığı, kalkış-varış saatleri, uçuş süresi gibi bilgilere erişebileceğiniz uygulamada, olası plan değişikliği durumunda uçak biletinizi kolayca iptal edebilir, bilet iptal güvencesi ile bilet ücretinin büyük bir kısmını geri alabilirsiniz. Eğer siz de seyahatlerinizi ucuza getirmek, ve en uygun fiyatlarla seyahat etmek istiyorsanız Enuygun uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.