Ev Egzersizleri uygulaması, spor salonlarına ve ekipmanlara para vermeden Android cihazlarınızın yardımıyla spor yapabilmenizi sağlıyor.

Spor salonlarına gidecek vaktiniz, pahalı ekipmanlara ayıracak bütçeniz yoksa daha ekonomik yollarla spor yapma yollarını aramanız gayet normal bir durum. Evinizin rahatlığında size özel antrenman programlarıyla birlikte istediğiniz vücuda ulaşmanızı ve formda kalmanızı sağlayan Ev Egzersizleri uygulaması etkili yöntemler sunuyor.

Karın kasları, göğüs, bacak, kol ve kalça için en doğru egzersizleri sizlere sunan uygulamada videolu ve animasyonlu olarak sunulan rehberlerden yararlanabiliyorsunuz. Isınma ve gerinme antrenmanlarıyla egzersizler yapabileceğiniz uygulamada hatırlatıcı özelliği de bulunuyor. İlerlemenizi otomatik olarak kaydeden ve bunun yanında kilo takibi de yapabileceğiniz Ev Egzersizleri uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: