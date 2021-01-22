Fake GPS Location, sahte GPS, konum değiştirme uygulaması. GPS konum bazlı çalışan Android uygulama veya oyunlarınız için anlık konum değiştirmeye ihtiyaç duyuyorsanız, Fake GPS Location’ı denemelisiniz. Sahte GPS Konum uygulaması Google Play’den ücretsiz olarak Android telefonlara indirilebilir.

Sahte GPS Konum Android İndir

Bazı Android oyunlar ve uygulamalar konum tabanlı çalışıyor, konum değişikliği yapmadan kullanmayı sürdüremiyorsunuz. Örneğin; Pokemon GO oyununda ilerlemek için dışarı çıkıp gezmeniz, konumunuzu sürekli değiştirmeniz gerekiyor. Sahte GPS konum uygulamaları bu noktada devreye giriyor. Yerinizden hiç kalkmadan dilediğiniz bir konumu işaretleyerek sanki oraya gitmişsiniz gibi uygulama/oyunu kandırabiliyorsunuz. Geliştirici fark etmediği ve güncelleme yayınlamadığı sürece bu uygulamalar işe yarıyor.

GPS konumunu seçilen konumla değiştirin.

Joystick ile hemen konum değiştirebilirsiniz.

Enlem/boylam doğrudan joystick’den girebilirsiniz.

Rota oluşturmak ve otomatik yürümek için harita üzerinde noktalar belirleyin.

“Sahte konumlara izin ver” seçeneğini etkinleştirmeden sahte konumu ayarlayın. (Root’lu cihazlar için)

Geliştirici Modu:

Ayarlar - Telefon Hakkında - Yazılım - Yapı Numarası (7 kere dokunun)

Ayarlar - Geliştirici Seçenekleri veya Sahte konum uygulamaları seçimine izin verin.