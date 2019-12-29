Fanatik Canlı Skor uygulaması ile Android cihazlarınızdan spor müsabakalarının canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının sonuçlarını anlık olarak takip edebileceğiniz Fanatik Canlı Skor uygulamasında sadece skor takip etmekle kalmıyor, maç anlatımlarını ve detaylarını da görebiliyorsunuz. Maçların tamamını listeleyerek sonuçlarını görebilmenize olanak tanıyan Fanatik Canlı Skor uygulamasında, ilgilendiğiniz maçları favorilerinize ekleyerek detaylara kolay ve hızlıca ulaşabiliyorsunuz.