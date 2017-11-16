Fender Guitar Tuner uygulamasıyla gitarlarınızı Android cihazlarınızı kullanarak kolayca akort edebilirsiniz.

Ünlü gitar üreticisi Fender tarafından geliştirilen akort uygulaması akustik, bas ve elektro gitarlar için 22 farklı akor sunuyor. Oldukça kolay kullanımlı ve hassas bir akort uygulaması olan Fender Guitar Tuner, yeni başlayanlar ve profesyoneller için gerekli ayarlamaları yapabilmenizde kolaylık sağlıyor. Otomatik ayarlama ve manuel ayarlama modları bulunan uygulamada, gitarınızı akort etmek için tellere teker teker vurmanız yeterli. Ekranda gördüğünüz akor, yeşil renge döndüğünde diğer telleri akort etmeye devam edebilirsiniz.

Kendi özel akorlarınızı da oluşturmanıza izin veren Fender Guitar Tuner, sizin için faydalı olabilecek ipuçlarını da uygulama üzerinden sunuyor. 1946 yılından bu yana edindiği tecrübeler doğrultusunda sizlere kılavuzluk eden Fender markasının geliştirdiği Fender Guitar Tuner uygulamasının yeni başlayanlar için çok faydalı olabileceğini düşünüyorum.

Uygulama özellikleri