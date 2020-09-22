FileMaster, Android telefon kullanıcıları için ücretsiz ve popüler dosya yöneticisi, dosya yönetimi uygulaması. File Master ile dosyalarınızı verimli ve kolay bir şekilde yönetirsiniz.

File Master, telefonunuzun hafızasında, microSD kartta ve yerel alan ağında depolanan (saklanan/tutulan) tüm dosyalarınızı görüntüleyip yönetmenize yardımcı olur. File Master, depolama alanlarınızdan herhangi bir yere dosya kopyalamanıza, taşımanıza, yeniden adlandırmanıza, silmenize veya paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca dosyalarınızı kategoriye göre göz atmanıza ve erişmenize imkan tanır. File Master’ın öne çıkan özelliklerinden bahsetmek gerekirse:

FileMaster İndir Android

Akıllı Kitaplık Dosya Gezgini: İnternetten indirilenler, Bluetooth ile paylaşılanlar, resimler, fotoğraflar, videolar, filmler, ses, müzik, belgeler, arşiv dosyaları, APK, tüm dosyalarınızı kategorize eder.

Dosya Arama: Optimize edilmiş dosya gezgini arama motoru, dahili depolama ve SD karttaki dosyaları saniyeler içinde bulur. Dosyalara kategorilere göre göz atabilirsiniz. Örneğin; resim, müzik, video, uygulamalar vb.

Root Gezgini: Gelişmiş kullanıcıların geliştirme amacıyla telefon belleğinin root bölümündeki dosyaları keşfetmesi, düzenlemesi, kopyalaması, yapıştırması vee silmesi içindir. Data, önbellek gibi sistemin root klasörlerini keşfedin.

Chromecast Dosya Yöneticisi: Yerel medyayı Google Home, Android TV veya başka chromecast cihazları gibi chromecast cihazınızda oynatmak için bunu kullanabilirsiniz.

Uygulama Yöneticisi ve İşlem Yöneticisi: Bu tam özellikli dosya yöneticisi akıllı bir şekilde depolama kullanımını analiz edip büyük dosyaları, artık dosyaları ve yeni oluşturulan dosyaları tespit eder. Böylelikle gereksiz dosyaları ve artık ihtiyaç duymadığınız diğer dosya ve klasörleri zahmetsizce silebilirsiniz.

Belge Düzenleyici: Hareket halindeyken dosyaları kolayca düzenleyebilirsiniz. HTML, XHTML, TXT vb. her tür metin dosyası desteklenir.

WhatsApp / Telegram Dosya Yöneticisi: Telefonunuzdaki fotoğraflar, gifler, videolar, ses dosyaları, çıkartmalar, belgeler ve fazlası için depolama alanından yer kazanmak adına WhatsApp medyalarınızı düzenlemenize yardımcı olur.

WiFi Paylaşımı: Bu ücretsiz dosya yöneticisi ve gezini, dahili WiFi dosya aktarımı ile dosyaları internet bağlantınız olmasa bile başka bir telefona ve bilgisayara aktarmanızı sağlar. Dosya boyutu ve türü için sınırlama olmaksızın, uygulamalar, video, müzik, resim vb. dahil herhangi bir dosyayı son derece hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz.

Gizli ve Güvenli: Bu ücretsiz dosya yöneticisi ve gezgini, %100 yerel dosya yönetimi sağlar. Herhangi bir dosya sızıntısı riski yoktur. Dosyalarınız ve bilgileriniz tamamen güvendedir.

Uygulama Kilidi: Dahili uygulama kilidi özelliğini kullanarak FileMaster’ı kilitleyin ve gizliliğinizi koruyun. Cihazınıza bağlı olarak parmak izi, şifre veya desen seçeneği sunar.