Files Go Beta aracıyla Android cihazlarınızda dosyalarınızı iyi bir şekilde organize edebiliyor ve paylaşabiliyorsunuz.

Google tarafından geliştirilen bir dosya yöneticisi uygulaması olarak karşımıza çıkan Files Go Beta, dosyalarınızın yönetimini kolaylaştırırken akıllı telefonunuzun performansını da artırmanızı sağlıyor. Telefonunuzun hızlı bir şekilde çalışması için az kullanılan uygulamaları gösteren Files Go Beta, 6 MB’ın altındaki boyutuyla cihazınızın hafızasında çok az yer kaplıyor.

Spam ve yinelenen fotoğrafları tespit ederek bunlardan kurtulmanıza da olanak sağlayan uygulamada, önemli dosyalarınızı daha hızlı bulabilmeniz için favorilere ekleme seçeneği de mevcut. Hızlı ve güvenli bir şekilde dosya paylaşımı da yapabileceğiniz Files Go Beta uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri