Filyasyon ve İzolasyon Takibi uygulamasında, Koronavirüs pozitif vakaların çevresindeki kişilerin takibi sağlanıyor.
Filyasyon ve İzolasyon Takibi uygulaması, Android cihazlar üzerinden Koronavirüs pozitif vakaların temas ettikleri kişilerin takibi sağlanıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Filyasyon ve İzolasyon Takibi uygulaması, pozitif vakaların ailesi, arkadaşları ve temasta bulundukları kişilerin sağlığını takip etmek amacıyla kullanılıyor. Hastalığı birden fazla kişiye bulaştırma tehlikesine karşı geliştirilen uygulamada, pozitif vakalar bulunduğu konuma en yakın noktadaki filyasyon ekipleri tarafından takip edilebiliyor.
Filyasyon çalışmaları devam ederken, tehlikenin güncel durumu ve risk altındaki insanların olup olmadığı da Filyasyon ve İzolasyon Takibi uygulaması üzerinden takip edilebiliyor. Filyasyon ekiplerine özel olarak geliştirilen uygulamada, pozitif vakaların temas etmiş olabilecekleri tüm olasılıklar düşünülerek şüpheli olarak uygulamaya eklenebiliyor. Basit ve kullanışlı bir arayüz sunan Filyasyon ve İzolasyon Takibi uygulaması, filyasyon ekiplerinin işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmelerine olanak tanıyor.
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