Filyasyon ve İzolasyon Takibi uygulaması, Android cihazlar üzerinden Koronavirüs pozitif vakaların temas ettikleri kişilerin takibi sağlanıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Filyasyon ve İzolasyon Takibi uygulaması, pozitif vakaların ailesi, arkadaşları ve temasta bulundukları kişilerin sağlığını takip etmek amacıyla kullanılıyor. Hastalığı birden fazla kişiye bulaştırma tehlikesine karşı geliştirilen uygulamada, pozitif vakalar bulunduğu konuma en yakın noktadaki filyasyon ekipleri tarafından takip edilebiliyor.