Firefox Private Network VPN, Mozilla’nın hızlı, güvenli, kullanımı kolay VPN uygulaması. Cihazınızın ağ bağlantısını güvende tutmak ve online aktivite ve konumunuzu gizlemek için kullanabileceğiniz Firefox VPN uygulaması, 100’ün üzerinde sunucu üzerinden bağlantı kurmanızı sağlıyor. Firefox VPN Android şu anda beta aşamasında ve aylık abonelik (4.99 dolar) gerektiriyor.

Firefox Private Network VPN Android telefon ve Windows bilgisayarlarda kullanılabilen VPN programı. 30’dan fazla ülkede 100’ün üzerinde sunucudan bağlanmanızı sağlayan Firefox VPN programı, 5 cihazı koruma altına alıyor. Firefox’un geliştirdiği VPN uyuglaması, WireGuard protokolünü kullanan ender VPN’lerden. Gizliliğe önem veren, herhangi bir log tutmayan Android VPN uygulaması, 30 gün para iade garantisi de sunuyor.

Firefox Private Network VPN Android Uygulaması Özellikleri