Flank Esports, League of Legends, CS: GO gibi popüler, ödüllü e-spor turnuvalarını telefonunuzdan takip etmenizi sağlayan ücretsiz bir mobil uygulama. Favori e-spor takımınızın maçlarını, maç sonuçlarını ve takım haberlerini telefondan alabileceğiniz Türkçe bir uygulama arıyorsanız tavsiye ederim.

Genç profesyonel oyuncuların katıldığı e-spor karşılaşmalarını mobilden takip etme şansı veren kaliteli çok uygulama yok. Hem web hem de mobil platform üzerinden e-spor hayranlarına hizmet veren Flank Esports’un uygulaması oldukça başarılı. Güncel e-spor haberleri, e-spor maçları (gelecek maçlar ve biten maçlar ayrı gösteriliyor), maç özetlerini bir arada sunan e-spor uygulaması, gerçek zamanlı analizler de sunuyor.

Flank Esports’da puan kazanma şansına da sahipsiniz. E-spor maç sonuçlarını doğru tahmin ederek kazandığınız Flank puanları ile mağazadan çeşitli hediyeler alabiliyorsunuz ancak çekiliş sonucunu beklemeniz gerekiyor. Puan sistemi ise şöyle: Tahmin ettiğiniz her maç için 10 Flank puan, doğru tahmin için 20 Flank puan, yanlış tahmin için -10 Flank puan, maç berabere sonuçlanırsa 10 Flank puan iade ediliyor.